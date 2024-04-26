حفل افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير يحتفي بالدورة العاشرة

انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من داخل أوبرا سيد درويش الذي تُقام فعالياته في الفترة من 25 حتى 30 أبريل الجاري، وشهد الحفل حضور كبير من جمهور الإسكندرية ومن السينمائيين والفنانين، ورانيا يوسف وأحمد مجدي ومحمد يوسف وحمزة العيلي، ورمزي العدل، والمخرجين عمر عبدالعزيز وهاني لاشين وصفي الدين محمود، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والمنتج جابي خوري، والمنتج زيد الكردي والسيناريست محمد الباسوسي.

حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بدأ حفل الافتتاح الذي قدمته المذيعة هناء العايدي بالسلام الوطني، تلاه عرض غنائي لفرقة «فلوكولريتا»، الذين أبدعوا بأغنيات سيد درويش مثل «الحلوة دي قامت تعجن في البدرية»، وحصدوا إعجاب وتفاعل الحضور، بعدها تم عرض برومو لهيئة تنشيط السياحة، ثم فيلم تسجيلي احتفالا بمرور 10 سنوات على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2015، من خلال لقطات مختلفة من الدورات التسعة السابقة، وحديث فريق المهرجان عن التحديات التي واجهتهم حتى يخرج المهرجان للنور من أجل تقديم سينما للناس.

قال المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، خلال كلمته إنه لا يصدق مرور 9 دورات من عمر المهرجان، ويحتفلون بالدورة العاشرة، مؤكدا أن هذا المهرجان كان حلم كبير هو وموني محمود ومحمد سعدون، وبالفعل تحقق الحلم ومع الدورة السابعة تحول إلى مهرجان دولي.

وأضاف: «خضنا تحدٍ فقررنا الاستعانة بكليات اللغة والإعلام بجامعات الإسكندرية لترجمة الأفلام منعا لوجود فجوة بين الجمهور والأفلام».

أشار محمد سعدون المدير الفني للمهرجان إلى حرص الإدارة على أن تكون عروض الأفلام في وسط البلد، حتى يصبح وسط الجمهور، سواء في سينما مترو، أو فريال أو متحف الإسكندرية للفنون أو المتحف الروماني.

أما موني محمود المدير الفني للمهرجان، فأكد أن الإسكندرية للفيلم القصير بدأ بـ3 أفراد، وأصبحنا بمرور الوقت 100، واليوم نحتفل بالدورة العاشرة، ولولا دعم جهات وأشخاص كثيرة لما خرج للنور بهذا الشكل.

عبر المنتج محمد العدل الرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن فخره بالاحتفال بالدورة العاشرة، حيث تذكر الدورة الأولى التي بدأت بالدعاية علي عربة يجرها حصان لدعوة جمهور الإسكندرية لمشاهدة الأفلام، مشيرا إلى أنه ثاني مهرجان بعد مهرجان القاهرة الذي يتميز بكثافة حضوره الجماهيري وفريقه من أهل البلد فهذا المهرجان فخر لمحافظة الإسكندرية.

ونيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ألقى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، التي تغيبت لظروف العمل وقال خلالها: «سعدت جدا وأنا أشاهد الفيلم التسجيلي الذي عرض بمناسبة العيد العاشر للمهرجان، ولم أصدق أنه مر 10 سنوات، خاصة أنني موجود منذ الدورة الثانية أو الثالثة وأعتقد أن المصداقية هي سر نجاح المهرجان».

تكريم هالة صدقي وسيد رجب

وخلال الحفل تم تكريم كل من المخرجة هالة جلال، والفنان سيد رجب الذي قامت بتسليمه التكريم الفنانة سلوى محمد علي، وحرص سيد على توجيه الشكر لمهرجان الإسكندرية وجمهوره لتكريمه حيث يعتبر هذا التكريم غالي جدا على قلبه، وفي نهاية الحفل تم عرض فيلم الافتتاح وهو فيلم «النداء الأخير - Last Call» من المملكة المتحدة