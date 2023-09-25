عرض فيلم وثائقي عن سيد درويش بنادي سينما أوبرا الإسكندرية الأربعاء

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، أولى حفلات نادى سينما أوبرا الإسكندرية في الموسم الفني الجديد، وذلك في تمام السابعة من مساء بعد غد الأربعاء، حيث يتم عرض فيلم وثائقي عن سيد درويش ضمن الاحتفاء بمرور 100 سنة على رحيله.

فيلم وثائقي عن سيد درويش في أوبرا الإسكندرية

وبحسب بيان أوبرا الإسكندرية، فإنه سيتم عرض الفيلم التسجيلي الوثائقي «بصمات» من إخراج وائل شركس، والذي يسرد السيرة الذاتية والفنية لخالد الذكر فنان الشعب سيد درويش، ويعقبه ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقدم الحفل الإعلامية منى حجاب.

نادى سينما أوبرا الإسكندرية

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2018 و2019 بهدف تعزيز القيم الإيجابية، من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى في المجتمع.