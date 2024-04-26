«تعمير الساحل الشمالي»: طريق «مطروح - سيوة» حلم تحقق في الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تعليقه على افتتاح أول قطاع من الطريق الخرساني المزدوج «مطروح - سيوة»، أنه أحد أحلام مصر وتحقق في الجمهورية الجديدة.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، المُذاع على شاشة «الأولى المصرية»، أنَّ مثلث التنمية «مطروح سيوة» يوفر آلاف فرص العمل، واهتمام الدولة بهذا الموقع نظرا لما سيحققه من مكاسب اقتصادية عديدة سواء سياحة أو تصنيع وتصدير.

وتابع: «طريق مطروح سيوة بطول 300 كيلومتر يصل بين مطروح وسيوة بعدد 3 حارات خرسانة ومقسم إلى 6 قطاعات لسرعة العمل، مع استهداف تسريع العمل بالقطاع الثالث، والطريق يعمل حاليا وتكلفته الاستثمارية تبلغ 420 مليون جنيه».