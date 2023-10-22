محافظ مطروح: طريق «سيوة - الكفرة الليبية» يساهم في زيادة الاستثمار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن بدء أعمال إنشاء طريق جديد يربط مصر مع دولة ليبيا الشقيقة، من واحة سيوة وحتى مدينة الكفرة الليبية، وهو أحد الطرق الجديدة التي تعمل الدولة على إنشائها من أجل التنمية الشاملة في البلاد.

متابعة طريق سيوة الكفرة

وتابع محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية، يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة، وبلال أحمد بلال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات التي تقوم بأعمال تنفيذ المشروع، طريق ليبيا الجديد، والذي يقع جنوب واحة سيوة ويمتد بطول 200 كيلومتر حتى مدينة الكفرة في ليبيا.

الطريق يساهم في تنمية 650 ألف فدان زراعي

وأكد محافظ مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طريق مصر - ليبيا الجاري تنفيذه يساهم في تنمية وزراعة مساحة 650 ألف فدان مستقبلاً، لرفع المستوى الاقتصادي في سيوة، والعمل على زيادة الاستثمار.

جدير بالذكر أن الدولة أنشأت طريقا منذ 5 سنوات يربط بين مصر وليبيا، وهو طريق سيوة جغبوب، والذي يمتد بطول 95 كيلومترا من واحة سيوة وحتى واحة جغبوب الليبية جنوب شرق سيوة.