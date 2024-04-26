متى تستحق الزوجة أجر حضانة؟.. قانوني يجيب

النفقات بأنواعها من أهم الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة حال طلاقها من الزوج ونشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني ما هي الحالات التي تستحق فيها الزوجة أجر الحضانة.

قال بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني إن أجر الحضانة هو ما تستحقه الحاضنة نظير القيام بحضانة الصغير وخدمتها ولرعايته خلال مدة الحضانة مشيراً إلى أن الزوجة لا تستحق هذا الأجر في كل الحالات.

حالات تستحق فيها الزوجة أجر الحضانة

وأضاف أبو رحمة لـ«الوطن» أنه لتحديد إذا ما كانت الزوجة تستحق أجر حضانة من عدمه يجب أن نفرق بين عدة حالات فمثلاً إذا كان الطلاق بإرادة الزوج منفرداً أو بموجب دعوى طلاق للضرر فيحق للزوجة أن تتقاضى أجر حضانة.

حالات لا تستحق الزوجة فيها أجر الحضانة

وأوضح المحامي أنه إذا كان الطلاق بموجب دعوى خلع أو طلاق علي الإبراء فهنا لا تستحق الزوجة أن تتقاضى أجر حضانة، مشيرًا إلى أنه إذا أقامت الزوجة دعوى للمطالبة بهذا بأجر الحضانة وحصلت علي حكم لصالحها ففي هذه الحالة يحق للزوج أن يقيم دعوى تسمى «إبطال مفروض» بما يعني أن الزوج يطالب بإبطال ما فرضه الحكم لأن الزوجة رفعته وهي غير مستحقه.