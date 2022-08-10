«دلال» في دعوى طلاق للضرر: «سرق دهبي وشككني في صحابي»

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحًا حيث وقفت فتاة حسناء تدعى «دلال» تنتظر على أحر من الجمر بدء الجلسة بجوار قاعة المداولة؛ لينادي الحاجب على رقم دعواها التي أقامتها ضد زوجها، بعد اكتشافها أنه لم يصن عشرتها ولم تعد تستأمنه على حياتها بأي شكل، رافضة التصالح معه بعدما سرقها، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لأنها لم ترغب في النظر في وجهه مرة أخرى.

وبصوت سيطرت عليه نبرة السخرية، حكت الزوجة العشرينية لـ«الوطن» تفاصيل زيجتها ومحاولات عائلتها لإقناعها بالشاب الذي تقدم لخطبتها معددين صفاته الحسنة بالإضافة إلى عمله في وظيفتين، ولديه شقة وحياته مستقرة، مؤكدة أنها استلطفته بعد اللقاء الأول بينهما ووافقت على الخطبة.

تغير حاله بعد الزواج

بعد عام ونصف العام، انتهوا من تجهيزات الزواج، وكانت على علاقة طيبة بعائلته ولم يكن بينهما أي شجار يذكر، وكان كريم معها ويحترمها وأهلها، فتمت الزيجة، وبدأت حياتهما بشكل سعيد للغاية، واعتقدت دلال أن السعادة تدوم للأبد، وبعد أشهر بدأت طباعه تتبدل للعكس في كل شيء حتى شعرت أنها تعيش مع رجل غريب عنها، وبدأت كل تصرفاته تضايقها، وكانت تترك المنزل بسبب أسلوبه معها.

الزوج يسرق ذهب دلال

«كنت كل ما أسيب البيت أرجع آلاقي حاجة من دهبي أو حاجتي الغالية ناقصة، وكنت بقول يمكن ضاعت مني أو نسيتها عند أهلي، وبعد ما الموضوع اتكرر أكتر من مرة، شكيت في صحابي وجيراني اللي بيجيوا عندي وبقيت قلقانة أظلم حد، لحد ما شوفته بياخد سلسلة من علبة الدهب ولما واجهته قالي إنه كان بيشيلها من الأرض» وفقا لـ«دلال».

طلاق للضرر

وقررت دلال أن تطلق نفسها منه لأنها لم ترغب في رؤية وجهه مرة أخرى، فلجأت لمحكمة الأسرة بالدقي، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر بعد 17 شهرا من الزواج، وحملت رقم 2307 أحوال شخصية.