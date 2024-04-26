اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في عينات اللبن المبستر بـ8 ولايات بأمريكا

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن العثور على آثار لفيروس إنفلونزا الطيور في 1 من كل 5 عينات من الحليب المبستر، مما يوفر صورة أكثر تفصيلاً عن مدى تأثر إمدادات الحليب بالفيروسات، موضحة أن الحليب الذي تم اختباره جاء من عينة تمثيلية على المستوى الوطني، مع ظهور المزيد من النتائج الإيجابية من الحليب في المناطق التي بها قطعان أبقار مصابة، دون تحديد عدد العينات التي تم اختبارها، وفقا لموقع NBC NEWS

واكتشفت إنفلونزا الطيور أمس في 33 قطيعا في ثماني ولايات هي أيداهو وكانساس وميشيجان ونيو مكسيكو ونورث كارولينا وداكوتا الجنوبية وأوهايو وتكساس.

عالم فيروسات: من الواضح أن عدد الحيوانات المصابة أكثر مما تم الإبلاغ عنه

أكد ريتشارد ويبي، عالم فيروسات الإنفلونزا في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، إنه من الواضح أن أعداد المزارع المصابة أكثر مما تم الإبلاغ عنه.

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنهم عثروا على أجزاء فيروسية في الحليب المبستر، الأمر الذي دفع وزارة الزراعة الأمريكية إصدار أمر فيدرالي بفحص جميع أبقار الألبان للبحث عن إنفلونزا الطيور قبل نقلها بين الولايات.

هل الحليب المبستر آمن للشرب؟

وأكد مسؤولو الصحة، أن الحليب المبستر في الولايات المتحدة آمن للشرب، واكتشفت إدارة الغذاء والدواء أجزاء من الفيروس في الحليب، وليست فيروسات حية معدية.