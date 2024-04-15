تحصين 194 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور في الشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطرية في محافظة الشرقية، تحصين 194 ألفا و550 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى للحفاظ على الثروة الداجنة.

التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بالمديرية قامت خلال شهر مارس الماضي بتحصين 107 آلاف و890 طائرا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور، و39 ألفا و660 طائرا ضد الأمراض الوبائية الأخرى، و47 ألف طائر بالحضانات، بإجمالي تحصين 194 ألفا و550 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى.

تنظيم 245 ندوة وجولة إرشادية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم 245 ندوة وجولة إرشادية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان، التنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 471 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و73 لقاء مكتبي.