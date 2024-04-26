«القاهرة الإخبارية»: اتصالات مصرية مع جميع الأطراف لإنهاء معاناة الفلسطينيين

أكد مصدر رفيع المستوى، أنَّ الاتصالات المصرية تتم مع الأطراف كافة، وهدفها الوصول لهدنة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح المصدر في تصريحاته التي نقلتها شاشة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل: «اقتصار الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة على الوفود الأمنية فقط، ولا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع إسرائيليين».

وتابع: «مصر حذرت مرارًا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية».