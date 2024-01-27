وزير الاتصالات: الكفاءات المصرية أثبتت جدارتها في التوظيف الخارجي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز لها في مصر لتصدير الخدمات الرقمية، الأمر الذي يُسهم في خلق فرص عمل كثيفة ومُتنوعة للشباب، خاصة أن الكفاءات المصرية أثبتت جدارتها في التوظيف الخارجي.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من مجموعة شركة فودافون للحلول الذكية العالمية، برئاسة سكوت بيتي، رئيس قطاع لمناقشة خطط الشركة التوسعية في مصر.

تحفيز الشركات للاستثمار في تصدير خدمات التعهيد

وأوضح أنه في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد أو التعاقد الخارجي تحرص وزارة الاتصالات على تحفيز الشركات للاستثمار في تصدير خدمات التعهيد من المحافظات، وتبني منظومة العمل عن بُعد، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق البرامج والمٌبادرات التدريبية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب من كافة المحافظات في مختلف التخصصات التكنولوجية، مضيفا أن الكفاءات المصرية الشابة أثبتت جدارتها في تقديم خدمات التعهيد للعملاء بمختلف دول العالم.

الكوادر البشرية المصرية تتمتع بإمكانيات هائلة ومميزة

وصرح سكوت بيتي، رئيس قطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون العالمية، أن الكوادر البشرية المصرية تتمتع بإمكانيات هائلة ومٌميزة، مما يدفع الشركة لمزيد من التوسع داخل السوق المصري.

التوسع في عمليات تصدير الخدمات العابرة للحدود

أوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن الهيئة تعمل عن كثب مع شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في مصر بهدف تلبية احتياجاتها التي تٌساعدها على التوسع في عملياتها، وخاصة المٌتعلقة بتصدير الخدمات العابرة للحدود وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مٌشيرًا إلى أن شركة فودافون للحلول الذكية تعد واحدة من أهم قصص النجاح المتميزة، وتٌمثل نموذجا مثاليا على الشراكة المثمرة بين الهيئة والشركات العالمية.

الكوادر المصرية تتميز بالكفاءة المطلوبة

وتوقعت رانيا صلاح الرئيس التنفيذي لفودافون للحلول الذكية مصر، أن يكون حجم التوسع 15% سنويا بعد التطور المرتقب للشركة، وفتح مجالات تعاون وأعمال مع شركاء متعددين من القطاعات المختلفة الحكومية وغير الحكومية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لفودافون للحلول الذكية مصر، أن الكوادر المصرية تتميز بالكفاءة المطلوبة لجذب مزيد من الأعمال والمشروعات للشركة، مشيرة إلى أن عدد موظفي الشركة في مصر بلغ أكثر من 9000 موظف، منهم نحو 700 موظف يعملون عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، في الدلتا وصعيد مصر ومحافظة الإسكندرية.