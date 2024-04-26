«قوى عاملة النواب» تطالب العالم بإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني من مجزرة حال اجتياح رفح

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قيام إسرائيل بعدد من الغارات على العديد من الأحياء في قطاع غزة، هو بمثابة التمهيد لتنفيذ تهديداتها باجتياح رفح الفلسطينية، رغم رفض مصر الواضح والحاسم والمواقف غير الواضحة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن تنفيذ تل أبيب لتهديداتها سيؤدى إلى حدوث مجزرة بشرية.

وبينت أن هناك حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في مساحة لا تزيد عن 8 كيلومترات هي مساحة رفح، وبالتالي سيكونون أهدافا سهلة خاصة وأن الهدف الإسرائيلي الواضح من البداية هو الهيمنة على مجمل الأراضي الفلسطينية، إما عن طريق التهجير القسري أو جرائم الإبادة.

مطالبة بسرعة التحرك لإيقاف المجازر الاسرائيلية

وطالبت عضو مجلس النواب، في بيان، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة سرعة التحرك؛ لإيقاف هذه المجازر وممارسة الضغط على اسرائيل وفي نفس الوقت التأثير في الموقف الدولي، بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن، مؤكدة ضرورة أن يعي ويدرك المجتمع الدولي تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اتساع رقعة الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط.

كما طالبت النائبة سولاف درويش المجتمع الدولي بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل الصراع التاريخي، بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة.

وأكدت أن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ رؤية مصر والتي تتمثل في ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.