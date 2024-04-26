وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وذلك في يوم استقبال المستشفى لحوادث المحافظة، وفقاً للبروتوكول المتفق عليه بين المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية بالشرقية.

سرعة تحويل الحالات التي تحتاج إلى حجز بالمستشفى إلى الأقسام الداخلية

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ووجه بسرعة تحويل الحالات التي تحتاج إلى حجز بالمستشفى إلى الأقسام الداخلية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، باستثناء وجود كمية قليلة من أحد أصناف المستلزمات الطبية، ووجه على الفور بتوفيرها من مخازن التموين الطبي بالزقازيق، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته بمخزن الدم التخزيني، مؤكدًا أهمية دور فرق خدمة المواطنين داخل القسم، بما يخدم المرضى والمواطنين المترددين عليه.

تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية

كما تفقد وكيل الوزارة قسم القلب والعناية المركزة للقلب، والذي يسع لعدد 13 سرير، كما أطمأن على الخدمة بالعناية المركزة للطوارئ، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية، واستكمال العروض والفحوصات اللازمة لهم.

وزار أيضًا قسم الجراحة، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بالقسم بعد إجراء العمليات الجراحية لهم، وحرص على الاستماع إليهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.