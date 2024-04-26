«الصحة»: فحص مليون و688 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لمليون و688 ألف شاب وفتاة، من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» التي انطلقت في فبراير 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

إصدار مليون شهادة صحية

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و522 ألفًا و984 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بالـ«QRCode» للمقبلين على الزواج، موضحًا أنّ الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

مبادرات الصحة العامة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:‏ www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.