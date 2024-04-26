وكيل «صحة الشرقية» يحيل مشرف التغذية بمستشفى فاقوس للتحقيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بعد المرور على مستشفى الزقازيق العام.

وكيل وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه مدير إدارة المستشفيات ومراقب أول المديرية، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، كما تابع مؤشرات أداء عمل العيادات الخارجية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 60 مريضا.

إحالة مشرف التغذية بالمستشفى للتحقيق بالشئون القانونية

ووجه وكيل الوزارة بإحالة مشرف التغذية بمستشفى فاقوس للتحقيق بالشئون القانونية لقيامه بتجهيز وتغليف وجبات العشاء الخاصة بالمرضى والعاملين قبل المواعيد المحددة وفقاً لبنود التعاقد، وتم إعدام الوجبات الغذائية، وتكليفه بتجهيز وجبات أخرى في المواعيد المحددة تحت إشراف مراقب أول المديرية ومديرة الإدارة الصحية وفريق مراقبة الأغذية بفاقوس.

وفي نهاية الزيارة تفقد «مسعود» أعمال تحسين كفاءة الطابقين الثالث والرابع، حيث تابع الأعمال الإنشائية الجارية لـتحسين الأقسام المختلفة بالطابق الثالث بتكلفة تقدر بـ 10 ملايين جنيه من ميزانية المديرية.

كما تفقد وحدة العناية المركزة الجديدة بالدور الرابع التي تزيد قدرتها الاستيعابية عن 50 سريرًا، بتكلفة تقدر بـ11 مليون جنيه، بالتعاون مع جهات من المجتمع المدني، كما راجع مسارات سير المرضى والتأكد من توافقها مع معايير الجودة وإجراءات مكافحة العدوى. وقدّم بعض الملاحظات للتأكد من مراعاتها قبل استكمال أعمال التطوير. وكلف لجنة التطوير في المديرية بزيارة المستشفى خلال 24 ساعة لإعداد التصور والخطط النهائية لتطوير هذه الأقسام قبل استكمال جميع الأعمال.