كسرت عظامه.. تفاصيل جديدة بشأن حادث الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير (فيديو)

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير لحادث سير قوي بعد زيارته لمنطقة عملية الطعن التي تعرض لها مستوطن إسرائيلي في منطقة الرملة بالقدس المحتلة، وانقلبت سيارته بعد أن تجاوز السائق الإشارة الحمراء، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وكشف موقع «ماكو» العبري، تفاصيل تعرض الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير لحادث سير، إذ تجاوزت سيارته الإشارة الحمراء بعدما كان مهددا في الرملة، ثم اصطدمت بمركبة أخرى وانقلبت، وقد قامت طواقم الإسعاف بنقله هو و4 إسرائيليين آخرين إلى مستشفى هداسا.

وأعلن مكتب وزير الأمن الوطني في بيان عن حالته، قائلًا إن إيتمار بن جفير يتلقى العلاج بعد أن كُسرت عظامه وتعرض لكدمات في الجزء العلوي من جسده ولن يغادر المستشفى ويوضع تحت الملاحظة، وكانت معه ابنته وأحد حراسه الأمنيين والسائق، وهم يتلقون العلاج أيضًا، وبعد علاج السائق، سيتم استجوابه بشأن الحادث.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث: «سيتم فحص كل شيء، هناك كاميرات، وهناك وثائق، سيتم التحقيق وسنعلن النتائج».

حادث الرملة

وكانت منطقة الرملة التي زارها إيتمار بن جفير وتعرض للحادث بها شهدت واقعة طعن تعرض لها مستوطن إسرائيلي، وبحسب شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ووفقًا للتحقيقات الأولية في مكان الحادث، فقد أصيب شخص، وجرى تحييد المنفذ.

اشتهر بتصريحاته التحريضية ضد الفلسطينيين

واشتهر الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير بتصريحاته التحريضية والمتطرفة ضد الفلسطينيين منذ أحداث السابع من أكتوبر، إذ دعا لعدم إتمام صفقة تبادل المحتجزين، وعدم إيقاف الحرب على قطاع غزة، والاستمرار في استهداف المدنيين في القطاع، كما رفض أيضًا عودة السلطة الفلسطينية لغزة وأكد ضرورة سيطرة إسرائيل على القطاع بأكمله، داعيًا إلى تهجير الفلسطينيين، وإعدام كل الأسرى في سجون الاحتلال.