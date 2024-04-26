تفاخر بقتل أطفال غزة.. انقلاب سيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف «بن جفير»

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير إلى حادث سير قوي أثناء معاينته منطقة عملية الطعن التي تعرض لها مستوطن إسرائيلي في منطقة الرملة بالقدس المحتلة، حيث انقلبت سيارته، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وبحسب التقارير الأولية، تم نقل «بن جفير» إلى المستشفى ويعاني من إصابات متوسطة، ووفقًا لما أكده شاهد عيان، إذ رأى من شرفة منزله سيارة الوزير الإسرائيلي المتطرف تمر عبر الإشارة الحمراء، ثم جاءت سيارة أخرى واصطدمت به.

افتخر بقتل أطفال غزة

واشتهر الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير بتصريحاته التحريضية والمتطرفة ضد الفلسطينيين منذ أحداث السابع من أكتوبر، إذ دعا لعدم إتمام صفقة تبادل المحتجزين، وعدم إيقاف الحرب على قطاع غزة، والاستمرار في استهداف المدنيين في القطاع، كما رفض أيضًا عودة السلطة الفلسطينية لغزة وأكد ضرورة سيطرة إسرائيل على القطاع بأكمله، داعيًا إلى تهجير الفلسطينيين.

وتفاخر «بن جفير» من قبل علنًا بقتل الأطفال في قطاع غزة، كما دعا أيضًا لعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإعدامهم، وأدانت واشنطن والعديد من الدول تصريحاته المتطرفة من قبل.