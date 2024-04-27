زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النيران على سواحل مدينة غزة كتب: نرمين عفيفي 09:20 ص | السبت 27 أبريل 2024 زوارق الاحتلال أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النيران على سواحل مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف الشريط الساحلي لقطاع غزة زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه الصيادين على سواحل غزة زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سواحل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: زوارق الاحتلال تستهدف شواطئ مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة زوارق الاحتلال غزة بقلم نرمين عفيفي