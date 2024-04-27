«رياضة القليوبية» تطلق مبادرة «العمل حياة بناء مستقبل» احتفالا بعيد العمال

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة بعنوان «العمل حياة بناء مستقبل»، احتفالا بعيد العمال 1 مايو من كل عام، وفقا لتوجهات وزارة الشباب والرياضة وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

زيارات ميدانية للشباب بمواقع العمل

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المبادرة تستهدف تنظيم زيارات ميدانية للشباب أعضاء مراكز الشباب بواقع زيارة بكل إدارة فرعية لأحد مصانع المحافظة، حيث تعد القليوبية أحد أهم المدن الصناعية بمصر وبها العديد من الصناعات المختلفة بمختلف الإدارات الفرعية، يقدم خلالها شباب القليوبية التهنئة للعمال بعيدهم تعبيرا عن تقدير الشباب للعامل المصري ودوره البارز في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي للبلاد.

وأكد وكيل وزارة الشباب أنه يشارك في المبادرة عدد من الشباب أعضاء المراكز وأعضاء أندية التطوع والجوالة والكشافة، وأعضاء برلماني الشباب والطلائع من الشباب والفتيات، يتقدمهم مديرو الإدارات الفرعية ومشرفو الأنشطة.

الاحتفال بالمناسبات القومية

كما تشمل المبادرة زيارة وفد من شباب البرلمان وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، للمجموعات الاقتصادية لتقديم التهاني للعمال في عيد العمال الأربعاء 1 مايو، وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بضرورة الاحتفال بالمناسبات القومية ومشاركة الشباب واندماجهم في القضايا القومية والوطنية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى التزام مديرية الرياضة بتنفيذ استراتيجية الوزارة ورؤيتها في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وزيادة وعي الشباب بالقضايا المختلفة والاهتمام بقضايا الشباب لتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء قدرات الشباب لحمل لواء الجمهورية الجديدة.

تخفيض ساعات العمل وتحسين الأجور

جدير بالذكر أن عيد العمال يعود في أصله لعام 1869، حيث شكّل عمال قطاع الملابس في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، منظمة «فرسان العمل» كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.