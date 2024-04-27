ضبط صاحب شركة مواد بناء بتهمة غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه في البحيرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد بناء مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.