«قصور الثقافة» تنظم فاعليات متنوعة بجميع محافظات هذا الأسبوع

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، في الأجندة الأسبوعية بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 2 مايو، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تنطلق الفعاليات اليوم مع احتفالية تنظمها ثقافة الإسكندرية داخل حديقة الشلالات القبلية بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار تتضمن ورشا متنوعة ومعرضا فنيا، ومعرض للكتاب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومديرية الزراعة.

أفلام جديدة بسينما الشعب وانطلاق قوافل البحيرة واستمرار عروض المسرح

وتشهد محافظة البحيرة اليوم أيضا قافلة ثقافية بقرية زيتون بإدكو، ضمن برامج القوافل الثقافية والمسرح المتنقل بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

وتختتم الهيئة فعاليات الملتقى السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية، ضمن مشروع «أهل مصر» الذي تنظمه الهيئة بمحافظة مطروح، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، بهدف تمكين ودعم المرأة الحدودية.

فيما تستقبل محافظة دمياط مجموعة جديدة من شباب المحافظات الحدودية، الأربعاء المقبل ولمدة أسبوع، ضمن الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب «أهل مصر»، بهدف تأهيلهم وتوظيف طاقاتهم الإبداعية لبدء مشروعاتهم الصغيرة، وذلك من خلال اللقاءات وورش العمل والورش الحرفية والتراثية لنخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين.

احتفالات بمناسبة بعيد العمال

وتنظم هيئة قصور الثقافة طوال الأسبوع مجموعة كبيرة من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال في مختلف المحافظات، من أبرزها المعرض الفني المقام يوم الأربعاء المقبل بقصر ثقافة العريش بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين بمحافظة شمال سيناء، بجانب الحفل الفني الذي يشهده مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى مساء الأربعاء بمشاركة فرق: أوبرا عربي، مصطفى كامل للموسيقى العربية والغربية للفنون الشعبية.

وفي مجال السينما تستعد هيئة قصور الثقافة لتقديم الفيلم السينمائي «السرب» الذي يتناول بطولات القوات المسلحة المصرية، وذلك بدءا من 1 مايو بجميع دور عرض سينما الشعب بمواقع الهيئة في المحافظات، أما في مجال المسرح فتتواصل العروض المسرحية المقدمة مجانا للجمهور ضمن عروض الموسم الحالي، بمحافظات البحيرة، الإسكندرية، المنيا، الإسماعيلية، أسيوط.

ورشة بعنوان «دور تتطور» لتدريب الشباب على إعادة تدوير المخلفات البيئية

وتتواصل فعاليات الورشة التدريبية التي أطلقتها الهيئة بعنوان «دور تتطور» بمحافظة الأقصر بهدف تدريب الشباب على إعادة تدوير المخلفات البيئية.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية لنخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب الورش الفنية والحرفية، والندوات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدد من القضايا المتنوعة.