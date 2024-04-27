«قصور الثقافة»: ختام ملتقى أهل مصر الـ16 للمرأة بمطروح اليوم

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء اليوم، فعاليات الملتقى الـ16 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، ضمن مشروع «أهل مصر.. المحافظات الحدودية»، تحت عنوان «يهمنا الإنسان»، والذي انطلقت فعالياته من يوم 19 أبريل بمحافظة مطروح، على أن تكون المغادرة من مطروح صباح 28 أبريل الجاري.

وقالت مها رشدي منسق عام في ثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة في تصريح لـ«الوطن»، إن الملتقى هو مشروع رئاسي يهدف تشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، واكتشاف ورعاية في إطار تحقيق العدالة الثقافية، ويشارك في الملتلقى فتيات وسيدات من 6 محافظات حدودية، هي: الوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان حلايب وشلاتين ومرسى مطروح بالإضافة إلى حي الأسمرات من القاهرة.

برنامج أهل مصر

وتضمنت فعاليات برنامج ثقافي فني وترفيهي أيضا، حيث اشتمل على ورشة تدريب وورش اكتشاف مواهب إلى جانب محاضرات تتناول أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية التي تمس المرأة بالخصوص والإنسان في العموم حيث ينطلق المشروع تحت شعار «يهمنا الإنسان».

وأوضحت «رشدي» أنه من بين الورش المقامة ضمن الملتقى، ورشة «الخيامية»، والتي قام خلالها المدرب عماد عاشور، وورشة «الجلود» للمدربة هبة فرج، وورشة «المكرمية» نفذتها المدربة شيرين عفيفي، ورشة «التطريز السيوي»، نفذتها المدربة أماني ثروت، وورشة التشكيل نفذتها الدكتورة شيماء المهدي، وورشة الدوبلاچ للمدرب أحمد ماهر، وورشة الكتابة الأدبية تنفيذ الدكتور إسلام مساعد.

برنامج متنوع في أهل مصر

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن أيضا زيارات ميدانية وترفيهية إلى المعالم الأثرية منها متحف الآثار بمطروح، ومتحف روميل، وزيارة لمكتبة مصر العامة إلى جانب زيارات لعدد من الشواطئ الساحرة التي تتمتع بها محافظة مطروح، وخصوصا لأبناء المحافظات التي لا تطل على شواطىء مثل الوادي الجديد.

ومن المقرر أن يتضمن حفل الختام افتتاح معرض بنتاج الورش التي تم تنفيذها خلال الملتقى وعدد من التكريماتـ ويختتم بحفل فني.