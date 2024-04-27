ختام فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات النسائية في الشرقية 

اختتمت جمعية الحقوقيات المصريات، اليوم، البرنامج التدريبي لإعداد القيادات النسائية بأمانة المرأة داخل الأحزاب السياسية في محافظة الشرقية.

وقالت رابحة فتحي رئيس مجلس ادارة جمعية الحقوقيات المصريات، إن البرنامج التدريبي جاء في اطار إعداد النساء لقيادة انتحابات حزبية بهدف تطويرهم ودعمهم وزيادة ادوارهم في الاحزاب والمجتمع السياسي ودعم قضاياهم من خلال البرنامج التدريبي المعد لهم.

رفع وعي النساء داخل الأحزاب السياسية

وأشارت رئيس الجمعية إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار الشراكة بين مؤسسة دياكونيا السويدية و جمعية الحقوقيات المصريات، لرفع وعي النساء داخل الأحزاب السياسية بأهمية ادوارهم وترشحهم للانتخابات الحزبية.

وأكدت «فتحي»، أن المرأة في الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في المجتمع، نظرا لأنها عصب العملية السياسية في الكيانات الحزبية لأدوارها المتنوعة والمتعددة من ناحية، وإيمان القيادة السياسية بقدراتها من ناحية أخرى حيث تعد مشاركتها السياسية جزءً رئيسًا من تمكينها بالجمهورية الجديدة.

فعاليات الورشة

وأشارت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، إلى أن الورشة تتضمن التدريب على عدد من المفاهيم الرئيسية منها مفاهيم متعلقة بالمشاركة السياسية وحقوق المرأة واتفاقيات حقوق المرأة الدولية واتفاقية السيداو بين الدعم والتحديات وما دور الاحزاب السياسية في المجتمع والفجوة النوعية ومعوقات مشاركة المرأة في المشاركة السياسية، ويتم ختام البرنامج التدريبي بورشة عمل عن دور الشابات في دعم مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية، وعمل نموذج محاكاة صغير عن الانتخابات الحزبية وكيفية دعم المرأة.

ونوهت بأن جدول أعمال البرنامج التدريبي تتضمن مفهوم القيادة للمرأة والإدارة، والمهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها القائد، والفرق بين القيادة والتمكين وتمكين المرأة بين وجهة نظر الشريعة، وتغيير الثقافة واستراتيجية تمكين المراة 2023.