المعهد الكندي للإعلام يعلن فوز 7 أعمال طلابية في مسابقة القيادات السياسية

قالت الدكتورة ماجي الحلواني، رئيس مجلس إدارة المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث، إنّ المعهد شارك في مسابقة ملتقى القيادات السياسية والإعلامية لتحفيز الحس الوطني لدى الشباب، وإلقاء الضوء على قصص شهداء وأبطال ومصابي الوطن من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية الإبداعية ضمن 13 جامعة ومعهدًا على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الدكتورة أمال الغزاوي، عميد المعهد الكندي لتكنولوجيا الإعلام، أعمال الطلاب الإبداعية الفائزة وهي برنامج إذاعي «هدية لمصر» في المركز الأول، ومجلة صحفية «ع الهامش» بالمركز الثالث، وبرنامج إذاعي «صائد الدبابات» في المركز الرابع، والفيلم التسجيلي «الشهيد الحي» في المركز الخامس، وكذا مجلة صحفية «دوبامين»، وفي المركز السابع مجلة صحفية «رادار»، وفي المركز الثامن الفيلم التسجيلي «وسام شرف».

وجاء ذلك في إطار توصيات ملتقى القيادات السياسية الإعلامية والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.