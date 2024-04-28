يتميز مولود برج الأسد بالثقة بالنفس التي تصل إلى حد الغرور، ويتمتع بشخصية قيادية مميزة، ويحب التفاخر والخيلاء لذا يهتم بالظهور دائمًا تحت الأضواء، وهو من أكثر الشخصيات التي تتميز بقوة التحمل والصبر والتعايش تحت الضغوطات، وكريم وكثير العطاء ويحب الخير لغيره.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الأحد 28-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا تقلق وحاول أن تهدأ قليلاً حتى تستطيع إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير، ولا تترك نفسك فريسة لأفكارك السلبية، كما أنّ اليوم مناسبا لأولئك الذين يريدون الدخول في شؤون العقارات والممتلكات، فبادر وراقب المعاملات المالية بعناية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك يا برج الأسد بأنّ تحافظ على الرابط المشترك بينك وشريك حياتك، ولا تحاول أن تثير الخلافات والمشكلات معه حتى تعيش حياة هادئة مستقرة.