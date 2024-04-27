يتميز برج الأسد بشخصية قيادية مميزة تساعده على تولي المناصب الإدارية، ويحب شراء الأشياء باهظة الثمن للتفاخر بها ويهتم بأن يظهر دائماً تحت الأضواء.

ومن مشاهير برج الأسد النجم فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا تقلق وحاول أن تهدأ قليلاً حتى تستطيع إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير، ولا تترك نفسك فريسة لأفكارك السلبية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بالحفاظ على الرابط المشترك بينك وبين شريك حياتك، ولا تحاول أن تثير الخلافات والمشاكل معه حتى تعيش حياة هادئة مستقرة.