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غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة القوزح في جنوب لبنان

كتب:

أحمد العانوسي
05:50 م | السبت 27 أبريل 2024
القصف بلبنان

القصف بلبنان

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، استهداف غارة إسرائيلية لأطراف بلدة القوزح في جنوب لبنان، وذلك وفق نبأ عاجل للقناة.

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بقلم أحمد العانوسي