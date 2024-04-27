غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة القوزح في جنوب لبنان كتب: أحمد العانوسي 05:50 م | السبت 27 أبريل 2024 القصف بلبنان أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، استهداف غارة إسرائيلية لأطراف بلدة القوزح في جنوب لبنان، وذلك وفق نبأ عاجل للقناة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «حزب الله» يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: غارتان إسرائيليتان على شبعا وكفرشوبا جنوبي لبنان إطلاق رشقة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة يارين الحدودية بجنوب لبنان لبنان الاحتلال القاهرة الإخبارية بقلم أحمد العانوسي