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 إطلاق رشقة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل

كتب:

منتصر سليمان
12:30 ص | السبت 27 أبريل 2024
لبنان _ صورة أرشيفية

لبنان _ صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية، بإطلاق رشقة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل.

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