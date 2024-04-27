إطلاق رشقة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل كتب: منتصر سليمان 12:30 ص | السبت 27 أبريل 2024 لبنان _ صورة أرشيفية أفادت وسائل إعلام محلية، بإطلاق رشقة صاروخية ثالثة من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة يارين الحدودية بجنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: قائد سلاح الجو الإسرائيلي شارك في الغارات على جنوب لبنان أمس رئيس تحرير سفير اللبنانية: إسرائيل لم تعد تستطيع شن حرب على لبنان مراسل «القاهرة الإخبارية»: هدوء حذر بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» يقصف 40 هدفا في عيتا الشعب بجنوب لبنان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: قضينا على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان لبنان جنوب لبنان الجولان اخبار لبنان بقلم منتصر سليمان