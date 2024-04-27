أستاذ علوم سياسية: مصر تريد استغلال فترة الهدنة لتبريد الحرب في غزة بشكل نهائي

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مبادرة مصر بزيارة الوفد الأمني المصري إلى تل أبيب أمس، للوصول إلى هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، نجحت بعد اتصالات مباشرة مع «حماس».

نموذج هدنة نوفمبر الماضي نفس رؤية الآن

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أن نموذج هدنة نوفمبر الماضي الاتفاق على أن كل أسير إسرائيلي مقابل يوم من الهدنة، هو نفس رؤية الاتفاق الآن أيضا، موضحا أن 20 أسيرا إسرائيليا مقابل 3 أسابيع هدنة.

مصر تريد استغلال فترة الهدنة

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تريد أن تستغل فترة الهدنة عسى أن تصل إلى تبريد هذه الحرب وهو الهدف الرئيسي، موضحا أن مصر تعلم أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يريد استمرار هذه الحرب وتطولها، مشيرا إلى أن حتى الآن الأمور سلبية من ناحية نتنياهو حيث أنه لا يعطي إيجابية حول هذه الرؤية.