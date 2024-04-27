إعلام عبري: أغلبية الحكومة الإسرائيلية تؤيد مقترح مصر بشأن الهدنة في غزة

مع استمرار المفاوضات المصرية والمباحثات بشأن صفقة تبادل محتجزين جديدة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت، إن معظم أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو أصبحت مؤيدة للمقترح الجديد الذي قدمته مصر.

وقف إطلاق النار في غزة

وجرى إخبار الفصائل الفلسطينية ببنود الصفقة الجديدة بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا المقترح.

وتتواصل مفاوضات الهدنة والمباحثات المصرية مع الأطراف المعنية، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس عن مصدر مطلع على المفاوضات، إن المباحثات مع المصريين إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل لاتفاق تبادل للمحتجزين، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

تقارب وجهات النظر للوصول إلى هدنة في غزة

كما أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة، مشيرا إلى أن الاجتماع بين الجانبين حول هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين جيدًا للغاية، بحسب مصدر إسرائيلي رسمي، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».