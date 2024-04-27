حمدي بخيت: تراجع نتنياهو عن قراراته يعني نهاية حكومته ومحاكمته

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والخبير العسكري، إن الرؤية السياسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي تخضع لنظام الحكم في إسرائيل، ونتنياهو هو صاحب القرار، متابعًا: «لا يكون صاحب القرار إلا إذا كان في صفه أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي، حين أقدم نتنياهو على قرار الحرب، قام بعمل حكومة إئتلاف جديدة وضع بها كل ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي».

إسرائيل تكون حكومة إئتلاف فور التعرض لأزمة

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن إسرائيل عندما تتعرض لأزمة أو تهديد مباشر تكون مجلس أو حكومة إئتلافية بها كل أشكال السياسة الإسرائيلية لتكون المسؤولية تضامنية، وبنيامين نتنياهو توجهه هو الهروب للأمام، لأن التراجع فيه نهاية لحكومته، ومهاجمة من المجتمع ومحاكمته.

وأشار المحلل الاستراتيجي والخبير العسكري، إلى أن إسرائيل بالنسبة للقوى الغربية هي كيان ردع، ولهذا تدعمها بشكل كبير، وبالتالي فإن ضرر إسرائيل أو المساس بها، يعد مس لآلة ردع مهمة جدًا في المنطقة، وهذا ما يعتمد عليه نتنياهو، متابعًا: «نتنياهو قال في أحد تصريحاته، إن فشل عملية رفح الفلسطينية سيتسبب في ضرر إسرائيل والغرب».