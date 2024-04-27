20 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أمول «رأس الحكمة» خلال أيام

تستقبل الحكومة أول شهر مايو المقبل، أموال الدفعة الثانية من مشروع تطوير رأس الحكمة، والتي ستسهم في زيادة توفير كل الاحتياجات الدولارية للسوق المصرية، وذلك وفقا للمعلن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويسمل حجم استثمارات مشروع رأس الحكمة، استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية بإجمالي 35 مليار دولار، يقسم على دفعتين؛ الأولى كانت بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار».

أهمية مشروع تطوير رأس الحكمة

ويعد مشروع «رأس الحكمة» بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المصرية، فضلا عن منح العديد من الفرص الواسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية للقطاع الخاص وفقا لرئيس الوزراء والذي أكد أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد.

منطقة حرة باسم شركة رأس الحكمة

وفي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الأربعاء الماضي، وافق على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية» وهي شركة مساهمة مصرية بمدينة رأس الحكمة.

كما تعمل الحكومة على إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

تخصيص مطار لرأس الحكمة

وأعلنت الحكومة، تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني؛ لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).