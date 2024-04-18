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دراما المتحدة

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

كتب:

أسماء زايد
10:53 ص | الخميس 18 أبريل 2024
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

بدأ اجتماع الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة واتخاذ عدد من القرارات.

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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
بقلم أسماء زايد