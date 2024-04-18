بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي كتب: أسماء زايد 10:53 ص | الخميس 18 أبريل 2024 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بدأ اجتماع الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة واتخاذ عدد من القرارات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي: تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة مدبولي يوجه بإعداد خطة لاستنباط أصناف من تقاوي الأرز الموفرة للمياه بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء مدبولي بقلم أسماء زايد