اعتماد مركز «بولاق الدكرور» لتدريب العمالة المطلوبة في السعودية

قال الدكتور مظهر بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شئون العمالة الوطنية في الخارج، إن السوق السعودية واعدة والمملكة وقعت عقودًا مع الدول «كثيفة العمالة» مثل الهند وسريلانكا وغيرها، موضحا أن السعودية اعتمدت مراكز التأهيل والتدريب المصرية كجهات لفحص العمالة القادمة من الهند وسريلانكا ودول أخرى.

السعودية تختبر العمالة

وتابع «بسيوني» خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه مساء dmc، المذاع عبر قناة dmc، أن المملكة العربية السعودية باتت تختبر العمالة قبل استقدامها ومصر شريكة في تطبيق هذه الاستراتيجية، لافتا إلى أنه جرى اعتماد مركز تدريب مهني في بولاق الدكرور لتدريب العمالة المطلوبة في السعودية.

لا صحة لرفض السعودية للعمالة المصرية

وأوضح أنه لا صحة لرفض السعودية للعمالة المصرية، وهم يريدون عمالا ولكن «مدربين»، مشيرًا إلى أن التدريبات المهنية التي تقدمها وزارة العمل تضمن للعامل زيادة في الأجور عن غير المدربين.