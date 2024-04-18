رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المخالفة لإجراءات موسم الحج

كتب:

ماهر هنداوي
01:34 م | الخميس 18 أبريل 2024
وزير العمل خلال لقاء عمال موسم الحج

وزير العمل خلال لقاء عمال موسم الحج

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أنَّه لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العمالة المخالفة التي لم تلتزم بالشروط والإجراءات الرسمية بشأن عمالة موسم الحج.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع عدد من العمالة المصرية الموسمية، المرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وهي شركات «الفيحاء، والفهد الدولي، والخالدية، ومصر الجديدة، والعربي»، والمفوضة من قبل شركة الوكلاء الموحد بالسعودية.

تشديد على التزام العمال ببنود التعاقد

وأكّد أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل المملكة، موضحا أن مهمة هذه النوعية من العمال مقدسة، حيث تقوم بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.

وحرص وزير العمل على الاستماع إلى العمال المرشحين لموسم الحج، والإجابة عن استفساراتهم.

 

اقرأ المزيد:

نص قرار وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

وزارة العمل: إطلاق منظومة التحول الرقمي قريبًا

تحرك عاجل من وزارة العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

مصدر أمني: استخراج شهادات تحركات عمال موسم الحج عن طريق شركات إلحاق العمالة بالخارج
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.