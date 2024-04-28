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البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية قبل طرح رؤيتنا

كتب:

حسن سمير
04:55 م | الأحد 28 أبريل 2024
غزة - صورة أرشيفية

غزة - صورة أرشيفية

أكد البيت الأبيض، أن «إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية، حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا».

وأضاف البيت الأبيض: «أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها، بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وإسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الأخبارية»، في نبأ عاجل لها.

 

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