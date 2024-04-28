رئيس مجلس الشوري البحريني يشيد بموقف القيادة السياسية المصرية في دعم غزة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس، علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني والوفد المرافق له.

وأثنى «عبدالرازق» بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكّدًا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وأشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية، مؤكدا تأييد البحرين لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وإحباط هذا المخطط مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة في هذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء، أكّد رئيس مجلس الشيوخ البحريني تقديره الشديد لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد البحريني منذ وصوله، موجها الدعوة لـ«عبدالرازق» لزيارة مملكة البحرين في أقرب وقت.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين بالقاهرة.