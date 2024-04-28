مدى تأثير احتجاجات طلاب الجامعات الغربية على سياسات بلادهم.. باحث سياسي يوضح

قال أكرم عطا الله، كاتب وباحث سياسي، إن الحركة الطلابية تعد الكتلة الأكثر تنظيما وتواجدا، ثم تمكن العمال بعد ذلك في نصف القرن الأول، من إحداث التغيير على مستوى الكرة الأرضية، لكن في النصف الثاني من القرن العشرين، كان الطلاب أداة التغيير الأبرز.

وأضاف «عطا الله» خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، «بداية الحرب على قطاع غزة رأينا الموقف البريطاني يندفع تجاه ما ترتكبه إسرائيل، ومنذ أن بدأت المظاهرات في بريطانيا بمئات الآلاف بدأ الموقف البريطاني يحاول التوازن، والحديث عن الدولة الفلسطينية».

وأشار إلى أن هذه الدول ديمقراطية، وهناك انتخابات هذا العام في بريطانيا والولايات المتحدة، والقصة الأكبر في الولايات المتحدة، حيث أن هناك يهود مشاركين في المظاهرات بأمريكا ما ينزع ذلك أخلاقية إسرائيل بالدفاع ومواجهة هذه التظاهرات، وبالتالي تهمة السامية التي تستخدمها تل أبيب فزاعة تنسفها المظاهرات.