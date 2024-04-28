مجموعات طلابية تقود احتجاجات مناهضة لإسرائيل بأمريكا.. أبرز المعلومات عنها

بعد مرور أكثر من 200 يوم على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، يواصل الطلاب في الجامعات الأمريكية تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المختلفة، لوقف الأزمة التي يواجهها المدنيون في القطاع، وسط العديد من الاعتداءات من السلطات الأمريكية، لمنع التعبير عن الرفض العالمي من الطلاب نحو الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

أبرز المجموعات الطلابية التي تقود الاحتجاجات بأمريكا

ووسط تلك التظاهرات، يوجد عدد من المجموعات الطلابية البارزة، التي تنظم عملية الاحتجاجات في معظم الجامعات الأمريكية منذ بدايتها، نستعرض فيما يلي أهم المعلومات عنها، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا

- يعد المفاوض الرئيسي لتحالف «نزع الفصل العنصري» بجامعة كولومبيا، هو الفلسطيني محمود خليل، طالب دراسات عليا بالفرقة الثانية بكلية كولومبيا للشؤون الدولية والعامة. ويختص بالرد على تساؤلات العديد من الطلاب والصحافيين الأمريكيين.

- تضم مجموعة نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا، أكثر من من 100 مجموعة طلابية اخرى.

- ظهرت مجموعة الفصل العنصري، في عام 2016، وكانت أهدافها واضحة وهي وقف استثمارات جامعة كولومبيا في شركات تصنيع الأسلحة وغيرها من الشركات التي تتعلق بدعم الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة حربه ضد فلسطين.

- تضم المجموعة عددا من الطلاب اليهود والمسلمين، بهدف المطالبة بوقف العنف في قطاع غزة وسحب الاستثمارات، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر، وذلك من خلال إقامة الاحتجاجات والصلوات الإسلامية واليهودية في المخيم.

طلاب من أجل العدالة في فلسطين

تسعى مجموعة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، بالإضافة إلى فرعها الثاني، وهو «الصوت اليهودي من أجل السلام» في جامعة كولومبيا، إلى المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وقتل المدنيين والأطفال، فضلا عن منع الاستثمارات التي تعقدها الجامعة مع الاحتلال.

- تم تأسيس المجموعتين، منذ عقدين من الزمن ولديهما عدد من الفروع في مختلف الولايات المتحدة.

- منعت إدارة جامعة كولومبيا المجموعتين في نوفمبر الماضي من تنظيم الاحتجاجات المناهضة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحجة أنها تعمل على انتهاك قواعد إقامة الفعاليات الجامعية.