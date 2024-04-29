آخر ظهور للمخرج عصام الشماع قبل رحيله.. حفل تأبين صديقه صلاح السعدني

رحل المخرج والمؤلف عصام الشماع عن عالمنا منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موضحا أنه سيتم تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الاثنين.

آخر ظهور للمخرج عصام الشماع قبل رحيله

وكتب المخرج أشرف فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله للأسف فإني أنعي، وبحزن شديد الصديق الكاتب والباحث والمؤرخ الفيلسوف والمخرج الكبير المختلف والمبدع المميز دكتور عصام الشماع».

وأضاف: «مشيت بدري ياعصام وكنت حريص كل الحرص على حضور تأبين صديقك صلاح السعدني في صالوني كلام في السيما ولكنك رحلت في نفس أسبوع رحيله، سبحان الله، الله يرحمك ويحسن إليك، رجاء ادعوا له بالرحمه والمغفرة وإلى لقاء».

وفاة عصام الشماع

وأعلن أحمد عصام الشماع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والده المؤلف عصام الشماع قائلا: والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله، صلاة الجنازة الضهر في مسجد السيدة نفيسة والدفنة في المجاورين.