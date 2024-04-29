قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائف تجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة 

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ العدوان الإسرائيلي مازال مستمرًا لليلة الثانية، إذ تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية بكثافة في أجواء قطاع غزة بشكل عام ومدينة رفح على وجه التحديد.

وأضاف «جبر»، في مداخلة هاتفية عبر القناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الطائرات الإسرائيلية المحلقة في الأجواء الغزية متنوعة ما بين الحربية والاستطلاع، كما أن المدفعية الإسرائيلية مازالت تطلق القذائف تجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «ومازالت قذائف الاحتلال الإسرائيلي تتساقط بكثافة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أن حي الشجاعية في الشرق من قطاع غزة يتعرض إلى القذائف، كما أن الزوارق الحربية تطلق القذائف تجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة والمنطقة الغربية بدير البلح في المحافظة الوسطى».