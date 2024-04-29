نصائح للحفاظ على أسماك الزينة في البيوت.. ما درجة الحرارة المناسبة؟

قالت الدكتورة هبة سعد السيد الباحث الرئيسي لمشروع «النهوض باستزراع أسماك الزينة في مصر»، إن الأبحاث تهدف إلى تنمية أسماك الزينة في مصر، والحفاظ على أنواعها، خاصة أنه يتم تربيتها في المنازل، ويحب عدد كبير اقتنائها بالمنزل.

نصحية لتربية أسماك الزينة بالمنزل

أضافت هبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المعروض على شاشة قناة «TeN»، أنها تنصح مربي أسماك الزينة في أحواض منزلية، بأن يكون لكل سمكة في أسماك الزينة ظروف معينة للمعيشة.

وأشارت الباحث الرئيسي لمشروع «النهوض باستزراع أسماك الزينة في مصر»، إلى أن من أهم هذه الظروف المعيشية ضبط درجة حرارة المياه، وتبدأ من 25 درجة مئوية.

المياه المناسبة لتربية أسماك الزينة

نصحت هبة، بضرورة أن تكون المياه التي تعيش فيها الأسماك خالية من الكلور، مع استخدام مذيبات الكلور في المياه بالكمية المناسبة للتخلص من نسبة الكلور الزائدة في المياه لتصبح آمنة للأسماك، أو استخدام المياه المالحة المناسبة للأسماك حسب أنواعها، بالإضافة إلى الفلاتر لتنقية المياه.