تعتبر أسماك الزينة من الأشياء التي تسحتوذ على اهتمام الكثيرين، وكما تعد ديكورا لطيفا في المنازل، تجذب بألوانها وأشكالها المختلفة الأطفال أيضا، وتوجد في أسواق كثيرة وبأسعار رخيصة ومناسبة لجميع الفئات.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار أسماك الزينة في مصر 2022، وأنواعها، وفقا لـ«حنان» إحدى السمك في سوق الجمعة، التي جاءت كالآتي:

سعر سمكة جولد فيش

ويعتبر نوع «جولد فيش» من أكثر أنواع سمك الزينة إقبالا من المواطنين، ففضلا عن ألوانها الذهبية التي تميل للأحمر، تباع بأحجام مختلفة، كما أنها اجتماعية يمكن أن تعيش مع أنواع أخرى من الأسماك، ويتراوح سعر الحجم الصغير منها ما بين 15 إلى 25 جنيها، بينما يبدأ سعر الحجم الكبير منها وخاصة الأنثي الوالده من 100 جنيه.

أسعار أسماك الزينة في مصر 2022

وجاءت أسعار سمك الزينة في سوق الجمعة كالآتي:

سمك الفايتر بسعر 25 جنيهًا.

سمك الكارون بسعر 50 حنيها.

سمك الشكريت بسعر 65 جنيهًا.

سمك أوسكار بسعر 100 جنيه

الديسكس بسعر 60 جنيها.

الكلايكو بسعر 65 جنيهًا

سمك انجل بسعر 15 جنيهًا

بلاتي يصل سعر الواحدة إلى نحو 35 جنيها.

جوبي وسعرها 20 جنيها.

مولي تتراوح ما بين 20 إلى 50 جنيها.

سوردتيل تبدأ من 75 جنيها.

انجل فيش يصل سعرها إلى نحو 100 جنيه.

دكساس 45 جنيها.

ماسح الإزاز وهي سمكة ذات فم كبير تلتصق بالزجاج وسعرها يبدأ من 10 جنيهات.

أسعار حوض السمك 2022

ويبدأ سعر حوض السمك الصغير من 20 جنيها، ويصل حتى 1200 جنيه حسب الحجم والكماليات التي توجد فيه، كما أن طعام السمك يبدأ من 10 جنيهات ويمكن أن يصل إلى 500 جنيه.