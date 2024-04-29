منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الفلسطينيون يعانون من انعدام الأمن الغذائي

قالت سيخريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ويجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

قتل 200 موظف خلال الحرب على غزة

وأضافت خلال كلمتها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن 200 موظف قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية، وهو رقم قياسي، ويجب العمل على حل الدولتين كضرورة إنسانية، وتفادي موجة من الأمراض المنتشرة في القطاع.

استعادة السلطة الفلسطينية قدراتها لتحقيق الاستقرار

وأكدت أنه يجب العمل على استعادة السلطة الفلسطينية قدراتها لتحقيق الاستقرار، ونحتاج إلى إرادة سياسية لتحقيق تطلعات الفلسطينيين، وهناك أزمة الصحة النفسية بالقطاع كبيرة للغاية.