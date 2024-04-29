مدبولي: أكثر من 84% من المنشآت الصحية في قطاع غزة تدمّرت

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ أكثر من 84% من المنشآت الصحية في قطاع غزة تدمّرت، والنظام التعليمي خارج عن الخدمة، وأكثر من 70% من البنية التحتية تدمرت.

وأضاف خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تمكنا من وقف إطلاق النار وبدأنا النظر والتخطيط لمستقبل قطاع غزة، نحن بحاجة إلى عقود من الزمن فقط لكي نعود إلى ما كان الوضع عليه قبل السابع من أكتوبر».