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مدبولي: أكثر من 84% من المنشآت الصحية في قطاع غزة تدمّرت

كتب:

يارا أشرف
10:41 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ أكثر من 84% من المنشآت الصحية في قطاع غزة تدمّرت، والنظام التعليمي خارج عن الخدمة، وأكثر من 70% من البنية التحتية تدمرت.

وأضاف خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تمكنا من وقف إطلاق النار وبدأنا النظر والتخطيط لمستقبل قطاع غزة، نحن بحاجة إلى عقود من الزمن فقط لكي نعود إلى ما كان الوضع عليه قبل السابع من أكتوبر».

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بقلم يارا أشرف