مروة مرسي: مصر محور رئيسي في نقل البيانات والاتصالات عالميا

قالت الكاتبة الصحفية مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، إنّ افتتاح مركز البيانات والحوسبة أمر في غاية الأهمية، موضحة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل رسائل مهمة جدا خلال كلمته، وكشف عن حجم الجهد المبذول من الدولة في تطوير مجال الحوسبة.

افتتاح مركز البيانات والحوسبة

وأضافت مرسي خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنّ افتتاح مركز البيانات والحوسبة حلم تم إنجازه على أرض مصر، موضحة أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ مصر محورا رئيسيا في نقل البيانات والاتصالات عالميا، حيث تمر 95% من الكابلات البحرية في الاتصالات العالمية عبر مصر، وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا الموقع.

استراتيجية مصر الرقمية تقوم على 3 أهداف

وتابعت الكاتبة الصحفية، أنّ الرقمنة أصبحت لغة العصر، وبات التحول الرقمي أمر في غاية الأهمية وبأمر إلزامي لمصر، إضافة إلى بناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي، موضحة أنّ استراتيجية مصر الرقمية تقوم على 3 أهداف، وهي تقديم خدمات حكومية سهلة للمواطن المصري، ومساندة الشباب للتنافس عالميا، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.