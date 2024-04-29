مذكرة تعاون بين جامعتي طنطا وسمرقند بأوزباكستان في المجالات الزراعية

وقع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، مذكرة تفاهم مشترك مع جامعة سمرقند بجمهورية أوزباكستان، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين.

تعاون مشترك

وأوضح الدكتور محمود زكي في تصريحات عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم المشترك تشمل التعاون في المجالات الزراعية واقتصاديات المعرفة، لتأهيل الطلاب والباحثين لمواكبة التطورات والتكنولوجيات الجديدة في المجالات البحثية والتعليمية الخاصة بالمجالين، مشددا على أهمية توقيع مذكرة التعاون لتواجد الجامعة في إقليم الدلتا، الذي يمتاز بالأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة، والإمكانات الاقتصادية والصناعية المتميزة.

أكد الدكتور حاتم أمين أهمية الاقتصاد المبني على المعرفة لدوره في تقديم إنتاج علمي يقوم على الابتكار والإبداع والإسهام في خدمة المجتمع وقضاياه، من خلال منظومة تعليمية مُتكاملة، فضلًا عن مواكبة التطور العلمي العالمي، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تحقيق التعاون العلمي والبحثي مع جامعة سمر قند في مجالي الزراعة والاقتصاد المبني على المعرفة.

تبادل الخبرات الزراعية

ووقع مذكرة التفاهم، من جامعة سمرقند بجمهورية أوزباكستان، الدكتور رستم خالمرادو رئيس جامعة سمر قند، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أشار الدكتور محمود شكل إلى أن توقيع مذكرة التعاون، اليوم، يأتي ضمن سلسلة البروتوكولات والاتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة التي يعمل المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين على توقيعها لتحقيق تبادل الخبرات التعليمية والتدريبية والبحثية بين الجامعة والجامعات الدولية.