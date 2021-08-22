محافظ الغربية يستقبل السفير التنزاني لتبادل الخبرات الزراعية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اللواء جين بهاتي سفير دولة تنزانيا، لتبادل الخبرات وخاصة في مجال الزراعة، وذلك بحضور الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق له، وتشريفهم لمحافظة الغربية مؤكداً على عمق العلاقات بين مصر وتنزانيا، خاصة كونها من دول حوض النيل.

ومن جانبه أعرب السفير التنزاني عن سعادته البالغة بالاستقبال الحافل من المحافظة، موجهًا الشكر لمديرية الزراعة وكافة الجهات، مؤكدًا جاهزيتهما للتعاون في كافة المجالات.

كما وجه المحافظ الدعوة للسفير لزيارة وتفقد القرى المنتجة بالمحافظة مثل قرى شبشير الحصة المنتجة للعسل، قرية شنراق المشهورة بزراعة العنب وإنتاج الزبيب، قرية كتامة وصناعة الأثاث قطور، حيث تجميع وإنتاج الألبان وشبرابلوله وزراعة الياسمين، وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للسفير التنزاني.

الوفد التنزاني اطلع على التجربة المصرية فى زراعة الأرز

وجاءت زيارة الوفد للاطلاع على التجربة المصرية في زراعة الأرز والاستفادة منها، إذ زار الوفد التنزاني مديرية الزراعة بالغربية وذلك للوقوف على تكنولوجيا الزراعة المصرية في إنتاج التقاوي واستخدامها، وذلك تمهيدًا لتصدير التقاوي لتنزانيا من مصر وأفريقيا، والعمل على زيادة التعاون المشترك ليشمل جميع المجالات، كما شملت الزيارة زيارة جمعية تسويق المحاصيل بالغربية للتعرف على أنشطة الجمعية في مجال إنتاج وتسويق المحاصيل، واختتمت الزيارة بزيارة محطة البحوث الزراعية بالجميزة.

مصر وتنزانيا تربطهما علاقات وثيقة خاصة في مجال الزراعة

يذكر أن مصر وتنزانيا تربطهما علاقات وثيقة خاصة في مجال الزراعة وحول المشروعات المشتركة، إذ أوضح تقرير وزارة الزراعة، أن هناك مزرعة مصرية مشتركة في زنزبار وبدء النشاط بالمزرعة في 2004 على مساحة إجمالية 100 هكتار، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة في مجال المحاصيل الحقلية «الذرة الشامية، الأعلاف، السور جم، والمحاصيل البستانية فاكهة الكمثري، المانجو، الباباي، والخضر مثل الطماطم والخيار»، وفي مجال الصوب الزراعية، أكد تقرير الزراعة، أن لمصر في تنزانيا عدد 4 صوب زراعية لإنتاج شتلات الفاكهة وكذلك إنتاج شتلات الخضر، وقام الخبراء المصريون بالمزرعة المشتركة في زنزبار بالمعاينة لتنفيذ مزرعة مصرية- تنزانية بمورجورو- شيتا على مساحة 2500 هكتار، والتابع لوزارة الدفاع التنزانية.