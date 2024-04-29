النائب إيهاب وهبة يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة لا ترتبط بسوق العمل

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الجودة من أهم العناصر التي يحتاجها قطاع التعليم، مشيرًا إلى ما أثاره الدكتور نبيل دعبس بأن الأردن أصبح الآن قبلة للتعليم في الوطن العربي بعد أن كانت مصر، وهو أمر شديد الأهمية، وبريطانيا يدخلها نحو 600 ألف طالب أجنبي للتعليم الجامعي بسبب جودة التعليم، ينفقون 15 مليار جنيه إسترليني.

تحقيق جودة التعليم العالي

وأضاف وهبة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، و20 نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن هيئة الجودة أنشئت منذ عام 2006 وحتى اليوم قامت بما قامت به من جهد مشكور، ولكن طرأت تغيرات في المجتمع في عدد الجامعات وما تم إنشاؤه، مطالبا مجلس الشيوخ برؤية الأثر التشريعي لإنشاء هذه الهيئة والمعوقات التي تواجهها لتنفيذ دورها في الحفاظ على جودة التعليم، ومساعدتهم في تعديل القانون وما شابهه من ظروف تقلل من قوتها في إجراء التطور.

ربط الخريجين بسوق العمل

وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات للحوسبة السحابية، أثار نقطة مهمة بأن هناك خريجين ليس بينهم ربط وبين سوق العمل، لذا أطالب وزير التعليم العالي بالنظر في مشكلات الكليات النظرية والتوقف عن إنشاء كليات جديدة ليس لها دور في سوق العمل.

كما طالب «وهبة»، هيئة الجودة، بإجراء حوار مجتمعي مع المصنعين، لبحث هل الخريج على نفس المستوى.