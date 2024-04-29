رئيس قضايا الدولة ينظم حفلا لتوزيع جوائز وقف الفنجري

نظم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، حفلاً لتوزيع جوائز مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح جائزة بحوث خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، حيث قام بتسليم جوائز المسابقة للفائزين عن العام الحالي 2024، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، وتجدر الإشارة إلى مرور 35 عاماً على تاريخ إنشاء الوقف منذ سنة 1989 حتى الآن.

حضر الحفل كل من المستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار سامح سيد محمد مقرر اللجنة العليا للوقف، والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد.

التغيرات المناحية

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للوقف سبق أن أعلنت نتيجة المسابقة بتاريخ 1 أبريل الجاري، وتم اليوم توزيع وتسليم الجوائز للفائزين كما يلي:

أولا: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي

- الفائزة بالجائزة الأصلية، قدرها 10 آلاف جنيه، أسماء أحمد إبراهيم فرج الله، معيدة بكلية التجارة «إدارة الأعمال» بجامعة الأزهر.

ـ الفائزان بالجائزة التقديرية، قدرها 7 آلاف جنيه لكل فائز، وهما:

1- الدكتورة مروة فتحي السيد البغدادي، أستاذ مساعد، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة - المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية.

2- السيد محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد، إمام وخطيب ومدرس.

الجائزة التشجيعية

ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5 آلاف جنيه لكل فائز، وهم:

1ـ الدكتورحاتم مصطفى محمد أبو سعيدة، مدرس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنوفية.

2- الدكتور سيد حسن عبد الله حسن، أستاذ القانون العام كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط.

3- حسن سيد محمد حسين، إمام وخطيب ومدرس.

4- الدكتور باسم شحاتة علي البربري، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع دسوق.

5- الدكتور مسعود عبود عبد المنعم عرابي، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

6- الدكتور عادل محمد أبو الهيثم، كبير أئمة بالأوقاف، حاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

ثانيا: تجديد الخطاب الدعوي الإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي

ـ الفائز بالجائزة الأصلية، قدرها 10 آلاف جنيه، الدكتور حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم، أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة المنيا، قسم الدراسات الإسلامية.

ـ الفائزان بالجائزة التقديرية وقدرها 7 آلاف جنيه لكل فائز، وهما:

1- الدكتورة راندا محمد عبد الرحمن محمود، رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات.

2- الدكتور محمود علي علي أحمد برايا، مدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة جامعة الأزهر.

ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5 آلاف جنيه لكل فائز، وهم:

1ـ الدكتور خلف محمد متولي نصار أستاذ مساعد، العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا.

​2- أبرار سيد حسن عبد الله، حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون.

3- الدكتور محمد فتحي فرج بيومي​، أستاذ بجامعة المنوفية كلية العلوم، قسم علم الحيوان.

اللجنة العليا

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لوقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وعضوية الدكتور شوقي إبراهيم علام​، مفتي الديار المصرية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الدكتور أحمـد فؤاد باشا​، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمستشارمحمد حسن محمد، نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، والمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف.