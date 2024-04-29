الولايات المتحدة الأمريكية: نخشى تراجع إسرائيل عن اتفاق الهدنة في غزة

كشفت وكالة «بلومبرج»، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين يشعرون بالقلق إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لسياسيين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، بأن تقوم دولة الاحتلال بأخذ ذلك ذريعة لتعطيل اتفاق الهدنة مع الفصائل الفلسطينية، واستكمال عدوانها على قطاع غزة المستمر لما يزيد عن 200 يوم، ولم يشهد أي توقف للأعمال العسكرية منذ الـ24 من نوفمبر الماضي.

المذكرات مقابل الهدنة

وقالت «بلومبرج» إن مصير اتفاق الهدنة المرتقب في خطر، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لإسرائيليين.

فيما أشارت الوكالة إلى أن عدة دول غربية تمارس جهود دبلوماسية للإثناء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عن إصدار مذكرات الاعتقال بشأن الإسرائيليين، لكي لا يتعطل اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي لم يشهد أي توقف لللعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ نوفمبر الماضي، وذلك خلال الهدنة المؤقتة التي عقدت في ذلك الشهر واستمرت لمدة 6 أيام.

توقعات إسرائيلية بصدور مذكرات المحكمة هذا الأسبوع

وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوافي جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ومنذ توارد هذه الأخبار قاد «نتنياهو» جهودًا متزايدة لمحاولة منع إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحقه ويحرص بشكل خاص على التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.